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'Deprem geçti ama artçılar gelebilir'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "İslamı değiştirecek kadar alçalan bu adamların şeytani planları hala bitmedi. Elbette deprem geçti, gözümüz aydın ama artçılar gelebilir." dedi.

'Deprem geçti ama artçılar gelebilir'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "İslamı değiştirecek kadar alçalan bu adamların şeytani planları hala bitmedi. Elbette deprem geçti, gözümüz aydın ama artçılar gelebilir." dedi.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 09:30
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'Deprem geçti ama artçılar gelebilir'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İslamı değiştirecek kadar alçalan bu adamların şeytani planları hala bitmedi. Elbette deprem geçti, gözümüz aydın ama artçılar gelebilir. Bunlar tamamen yok edilinceye kadar inşallah nöbete devam edeceğiz." dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanlığına ait otobüsten Kızılay Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Yıllardır kendini saklayan ve "abi" diye tabir edilen kişilerin yaptığı ihtilal kalkışmasıyla 250 vatandaşı şehit verdiklerini ifade eden Özhaseki, bu kadar şehit ve bin 500 yaralıya rağmen kalkışmanın başarıya ulaşamadığını söyledi.

"İlk hedefleri Cumhurbaşkanını devirmek"

Özhaseki, kalkışmayı gerçekleştirenlerin ilk hedefinin Cumhurbaşkanını devirmek olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanının olmadığı bir ortam, tamamıyla tespihin dağıldığı bir ortam olacaktı. Sonra bu ülkede iç savaş çıkarmak istiyorlardı. İç savaş çıkan ülkelerin haline bir bakın, Suriye'nin, Irak'ın haline bir bakın. Burada bir iç savaş çıktığında ne olacağını bir düşünün. Sadece bu Türk milleti değil, tüm gönül coğrafyası üzülecekti bu işe." diye konuştu.

Kalkışmanın sonuca ulaşmamasının, halk ile Cumhurbaşkanının iradesiyle olduğuna işaret eden Özhaseki, 15 Temmuz'da yaralananları ziyaret ettiklerini kaydetti. Özhaseki, yaralananların anlattığı tüm hadiselerin birer kahramanlık destanı olduğunun dile getirerek, darbecilerin bu ortamı hazırlamak için neredeyse 40 yıl emek verdiğini anlattı. Bu ortam için dinin de kullanıldığına dikkati çeken Özhaseki, ülkenin içine sızmak isteyen bu terörist yapının kendilerini saklamaya yönelik bu yönteme başvurduğunu aktardı.

"Deprem geçti ama artçılar gelebilir"

Özhaseki, bu örgütün İslamla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İslamı değiştirecek kadar alçalan bu adamların şeytani planları hala bitmedi. Elbette deprem geçti, gözümüz aydın ama artçılar gelebilir. Bunlar tamamen yok edilinceye kadar inşallah nöbete devam edeceğiz. Neden olağanüstü hal ilan ediyoruz? Olağanüstü hali halk için değil, biz kendimiz için ilan ettik. Sizin yaşamınızda bir şey değişmeyecek. Biz elimiz rahatlasın diye OHAL çıkardık. Bunların mallarına el koymak ve bunlardan hesap sormak, kolayca kurumlardan atmak için çıkardık. Milletin malı, millete dönecek. Bunlardan hesap sormazsak bu dünya bize dar olsun."  

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 09:31
Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÖzhasekiŞehitOHAL
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