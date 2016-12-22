Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen, daha önce meslekten ihraç edilen 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 eski öğretmen gözaltına alındı.
Evlerinde yapılan aramada çeşitli belge ve dokümanlara el konulan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyette götürüldü.
21 şüphelinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.
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