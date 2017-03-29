Denizli merkezli FETÖ soruşturması

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 37 emniyet mensubuna yönelik 15 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Denizli'nin yanı sıra Bursa, Isparta, Aydın, Manisa, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan ikisi serbest bırakılırken örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 kişi adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan eski emniyet müdür yardımcısı M.K. ile İ.U'nun da arasında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen, aralarında mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 34 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı.
AA