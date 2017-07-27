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Denizli'de FETÖ'den 10 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ'den 10 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:42
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Denizli'de FETÖ'den 10 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
DenizliFETÖBylock
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