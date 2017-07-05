Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100744
ALTIN
142.129
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6695
EURO
4.0916
Motorine 11 kuruş zam
Motorine 11 kuruş zam
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
'Mobil havuz'
'Mobil havuz'
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Bu da benim hikâyem
Bu da benim hikâyem

Denizli'de 'ByLock'çu 12 şüpheli gözaltında

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de 'ByLock'çu 12 şüpheli gözaltında

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:17
17 Okunma
Denizli'de 'ByLock'çu 12 şüpheli gözaltında

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, aralarında örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan dershanelerde öğretmenlik yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BylockFETÖDenizli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'MİT tırlarına ilişkin bilgi talebi yazısı ABD Büyükelçiliğine ulaştı'
'MİT tırlarına ilişkin bilgi talebi yazısı ABD Büyükelçiliğine ulaştı'
PKK'nın şehir yapılanmasına 4 ilde operasyon
PKK'nın şehir yapılanmasına 4 ilde operasyon
CHP yürüyüşüne saldırı planı iddiasıyla 6 DEAŞ'lı yakalandı
CHP yürüyüşüne saldırı planı iddiasıyla 6 DEAŞ'lı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek
Eski rektör ve öğretim üyeleri hakkındaki iddianame kabul edildi
Eski rektör ve öğretim üyeleri hakkındaki iddianame kabul edildi
FETÖ'nün eğitim kurumları soruşturmasında 13 gözaltı
FETÖ'nün eğitim kurumları soruşturmasında 13 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ