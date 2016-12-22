Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın bugün Muğla genelinde parçalı bulutlu, Antalya sahil kesiminde aralıklı sağanak yağışlı, öğleden sonra parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur geneli aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı ise 2-4 derece azalacak.
Rüzgar kuzey yönlerden orta, öğleden sonra kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren ise fırtına şeklinde esecek.
Denizlerde tam fırtına bekleniyor.
Bodrum-Kaş arasında denizde fırtına, Kaş-Anamur arasında ise "tam fırtına" bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan 3-5, öğleden sonra Bodrum-Kaş arasında 6-8, Kaş-Anamur arasında akşam saatlerinden itibaren 6-8, gece saatlerinden itibaren 9-10 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2, öğleden sonra 3-5 metreyi bulacak.
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