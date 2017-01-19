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Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti

2014'ten bu yana, Ege Denizi ve Akdeniz'de 143 bin 702 kaçak göçmen yakalandı.

Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti

2014'ten bu yana, Ege Denizi ve Akdeniz'de 143 bin 702 kaçak göçmen yakalandı.

19 Ocak 2017 Perşembe 11:41
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Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti

İZMİR - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin son 3 yılda Ege Denizi ve Akdeniz'de yakaladığı kaçak göçmen sayısı, Kilis, Ardahan, Tunceli ve Bayburt'un nüfusunu geçerek 143 bini buldu.

Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 arama kurtarma gemisi, 58 bot, 9 helikopter, 3 uçak, 8 mobil radar, bin 200 personel ile yürütülen "Ege'de Umut Harekatı" ve "Akdeniz'de Güven Harekatı" kapsamında operasyonlar düzenliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 11 Mart 2016'dan itibaren düzensiz göç ile mücadele için 16 Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi, Çanakkale, İzmir ve Dalaman'da konuşlu deniz helikopterleri ve deniz karakol uçaklarıyla görev yapılıyor.

Bir yandan düzensiz göçle mücadele eden güvenlik güçleri, diğer yandan da bindikleri deniz aracı batan ya da alabora olan göçmenleri kurtarıyor.

Yakalananların sayısı 4 ilin nüfusunu geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, arama kurtarma operasyonlarında Ege Denizi ve Akdeniz'de 2014 yılında 14 bin 961, 2015'te 91 bin 611, 2016'da ise 37 bin 130 olmak üzere son 3 yılda toplam 143 bin 702 kaçak göçmeni yakaladı. Denizlerde yakalananların sayısı, 130 bin nüfuslu Kilis, 99 bin nüfuslu Ardahan, 86 bin nüfuslu Tunceli ile 78 bin nüfuslu Bayburt'u geride bıraktı.

Kaçak göçmenlerin bindikleri şişme lastik bot, tekne ya da çeşitli güvensiz deniz araçlarıyla yasa dışı geçişleri, beraberinde ölümleri de getirdi.

Denizlerde 540 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz'de yaşanan ölümlü göç olaylarına göre oldukça düşük seviyede olsa da son yılların en büyük insanlık dramlarından birine şahitlik eden Ege Denizi'nde son 3 yılda 540 göçmen boğularak ya da hipotermi (Vücut sıcaklığının fizyolojik değerlerin altında düşmesi) nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DenizGöçmenNüfusEge DeniziAkdeniz
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