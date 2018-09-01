"Denizde kirliliğin giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak için geldiği Muğla'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Vali Esengül Civelek tarafından karşılanan Kurum, 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın yüzde 29'unun Özel Çevre Koruma (ÖÇK), yüzde 24'ünün de sit alanı olduğunu, kalan kısmının büyük çoğunluğunu ise orman alanının oluşturduğunu belirtti.

Amaçlarının ÖÇK ve sit alanlarını gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak olduğun vurgulayan Kurum, günün şartları gereği bunların yeniden gözden geçirilip incelenebileceğini ancak bu alanların yüzdesini düşürmeyi planlamadıklarını kaydetti.

"80 kişi sahada çalışıyor"

İzmir'in Foça ilçesi Gencerli bölgesindeki akaryakıt sızıntısına ilişkin de Kurum, "Konu kontrol altına alınmış durumda. 80 kişi sahada çalışıyor. Denizde kirliliğin giderilmesi için de çalışmalar hızlı bir şekilde ekiplerimizce sürdürülüyor. Kirliğin kaynağına ilişkin de çalışmalar yapılacak ve gerekli cezai yaptırım da kimin tarafından yapıldıysa tespit edilerek uygulanacak. Tabi bu kirliliklerin yaşanmaması bizim en büyük arzumuz, en büyük temennimiz. Ama bazen ister istemez bu kazalar da oluyor. Önemli olan bunlara anında müdahale edip çevrenin, denizin, sahilin bundan en az zarar görmesi noktasında müdahalelerimizi yapmak. Yine basına yansıyan Sakarya'daki mevzuya ilişkin de denizden bir kirlilik olmadığını dün açıkladık. Bakanlığımızca tespit edilen değerlere göre denizde bir kirlilik yok. Kirliliğin sebepleri araştırılıyor." diye konuştu.

"Ülkemiz mavi bayraklı plaj anlamında dünyada üçüncü"

Muğla'ya gelmelerinin öncelikli sebeplerinden birinin de denizlerde yaşanan kirlilikleri yerinde tespit etmek olduğunu anlatan Kurum, bu kirliliklere gerekli cezaları, uyarıları, yaptırımları yerinde görerek gerçekleştirmek ve halkın dikkatini çekmek istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin mavi bayraklı plaj anlamında dünyada üçüncü sırada olduğuna işaret eden Kurum, "Bu bizim gurur kaynağımız. İnşallah bu sayıyı daha da artırıp listede ülkemizi daha da yukarılara çekme noktasında çalışmalar yapacağız." dedi.

Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözetiminde Sarıyer'de balık sezonu açıldığını, sezonun balıkçılara ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tertemiz denizlerimiz olsun, denizlerimizi birlikte koruyalım." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlık olarak Sıfır Atık Projesi yürüttüklerini anlatan Kurum, "Bu projeyi her yerde dalga dalga yürütüyoruz. Artık çöp toplayan bir ülke değil, atıkları ayrıştıran bir ülke olma yolundayız. Bu proje Avrupa Birliği müktesebatında ülkemizi çok daha yukarılara taşıyacak bir proje. Bunu da dalga dalga tüm şehirlerimize yayacağız. Artık atıkları ayrıştırarak daha temiz bir çevre olma yolunda ilerleyeceğiz. Bu atıklar doğada çok zor ayrışıyorlar. Bu noktada insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mavi Kart sistemini sahada yerinde inceleyeceklerini belirten Kurum, teknelerin kıyıda bıraktıkları atıkları, kıyılara verdiği zararları bildiklerini, bunun olmaması için söz konusu sistemi geliştirdiklerini hatırlattı.

Teknelerin periyodik olarak atıklarını bırakmak zorunda olduklarını vurgulayan Kurum, bunların yapılıp yapılmadığını denetlediklerini, çalışma ile denetimleri artırıp mavi bayraklı plaj sayısını daha yukarıya çekmek istediklerini bildirdi.

"Doğayı, canlıları, denizi korumak bakanlığımızın asli görevlerinden"

İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta kaplumbağaların her sene yumurtalarını bırakıp, denize yürüdüğünü kaydeden Kurum, "Bu ülkemizin doğal güzelliklerinden biri. Bu akşam caretta carettaları denize uğurlayacağız. Bunlar 15-20 sene sonra yine yumurtladıkları yerlere geliyorlar. Doğayı, canlıları, denizi korumak bakanlığımızın asli görevlerinden biri. İnşallah bunu her fırsatta yapacağız ve ülkemizi daha yaşanabilir bir ülke olma olması yolunda çalışacağız." diye konuştu.

"İmar Barışı"

İmar barışına bugüne kadar 4 milyon vatandaşın müracaat ettiğini ve 2 milyar para ödendiğini, beklentilerinin ise 13 milyon kişi olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"İmar barışı 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları ilgilendiriyor. Teftiş elemanlarımızın yaptığı incelemede Muğla'da 630 imar barışına uymayan yeni kaçak yapı yapılıyor. Burada hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de ilçe belediye başkanlarımızla konuştuk ve onlara bu kaçak yapıların yıkılması talimatını verdik. Bu yapılar imar barışına başvursa, kayıt belgesi olsa parasını yatırsa dahi bu barıştan yararlanamayacak. Bunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Yatırdıkları bir bedel varsa imar barışına da bu konu uymuyorsa bu bedel de devletimize irat kaydedilecek. "

Asla yeni kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceklerini bildiren Kurum, kaçak yapıların ilgili belediye ve valilik koordinesinde yıkılacağını kaydetti.

Belediyelere ve vatandaşlara çağrıda bulunan Kurum, "Bu yapıları yapanlara cezai işlem neyse bunlar uygulanacaktır. Belediyelerimiz de bunlara müsaade etmesin. Etmesi halinde onlara ilişkin de gereken neyse bunları yapacağımızı yine ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kurum ve beraberindekiler daha sonra Mavi Kart incelemesi yapmak üzere, Marmaris'e hareket etti.