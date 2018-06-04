Denizde kaybolan müzisyen Özcan'ın cesedine ulaşıldı

Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu suda kaybolan müzisyen Onurcan Özcan'ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Özcan'ın bulunması için ara verilen çalışmalara sabah tekrar başlandı.

Özcan'ın ailesi ve yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürerken, Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sırasında 21 yaşındaki Özcan'ın cesedine ulaşıldı.

Dün sabah saatlerinde İmrenli Koyu'ndan denize açılan ve 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora olmuş, teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan'a ise tüm aralamalara rağmen ulaşılamamıştı. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri Özcan'ın bulunması için çalışma başlatmıştı.