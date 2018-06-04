Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99995
ALTIN
192.838
DOLAR
4.6279
STERLİN
6.1911
EURO
5.4289
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"
Hedefi ay-yıldızlı forma
Hedefi ay-yıldızlı forma
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
Hindistan'da fırtına
Hindistan'da fırtına
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

Denizde kaybolan müzisyen Özcan'ın cesedine ulaşıldı

Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu suda kaybolan müzisyen Onurcan Özcan'ın cesedi bulundu.

Denizde kaybolan müzisyen Özcan'ın cesedine ulaşıldı

Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu suda kaybolan müzisyen Onurcan Özcan'ın cesedi bulundu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:19
0 Okunma
Denizde kaybolan müzisyen Özcan'ın cesedine ulaşıldı

Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu suda kaybolan müzisyen Onurcan Özcan'ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Özcan'ın bulunması için ara verilen çalışmalara sabah tekrar başlandı.

Özcan'ın ailesi ve yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürerken, Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sırasında 21 yaşındaki Özcan'ın cesedine ulaşıldı.

Dün sabah saatlerinde İmrenli Koyu'ndan denize açılan ve 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora olmuş, teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan'a ise tüm aralamalara rağmen ulaşılamamıştı. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri Özcan'ın bulunması için çalışma başlatmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞileOnurcan Özcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir"
"Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir"
Kars'ta sağanak etkili oldu
Kars'ta sağanak etkili oldu
İstanbul'a 5 yeni 'Millet Bahçesi'
İstanbul'a 5 yeni 'Millet Bahçesi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Çelik'ten Belçikalı Bakan'ın Türkçe dersi açıklamasına tepki
Çelik'ten Belçikalı Bakan'ın Türkçe dersi açıklamasına tepki
Tüketiciyi aldatan seyahat acenteleri takipte
Tüketiciyi aldatan seyahat acenteleri takipte
21 kilometrelik tır kuyruğu
21 kilometrelik tır kuyruğu
Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğuna uğurlandı
Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ