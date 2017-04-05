Deniz Yıldızı Tatbikatı'nda füze atışları yapıldı

ANKARA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinden, Komutanlığın büyük çaplı tatbikatlarından Deniz Yıldızı Tatbikatı'na ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Karadeniz'de 27 Mart'ta başlayan tatbikatın ikinci safhası kapsamında gemilerden kara hedeflerine harpoon blok-2 güdümlü mermisi ile dalıştaki denizaltılardan su üstündeki hedeflere subharpoon güdümlü mermisi atışları yapıldı.

Ayrıca fırkateyn, korvet ve hücumbotlardan çeşitli hedeflere RAM, sea sparrow, evolved sea sparrow, SM-1 ve stinger güdümlü mermileri ile top atışları gerçekleştirildi.

Atışların ardından tatbikata katılan gemiler, 3-5 Nisan'da Bulgaristan'ın Varna, Gürcistan'ın Batum, Romanya'nın Köstence, Rusya'nın Novorossysk ve Ukrayna'nın Odessa limanlarıyla Amasra, Hopa, İğneada, İnebolu, Karadeniz Ereğli, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Ünye limanlarını ziyaret etti. Tatbikat kapsamında gemiler Karadeniz’e kıyısı olan dost ülkelerin unsurlarıyla karşılıklı çalışabilirlik ve işbirliğinin geliştirilmesi için denizde geçiş eğitimleri yapacak.

Tatbikat 7 Nisan'da sona erecek.