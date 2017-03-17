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Deniz ticaretinin yeni oyuncusu IC Karasu Limanı hizmete açıldı

Sakarya’dan dünyaya açılan kapı…

Deniz ticaretinin yeni oyuncusu IC Karasu Limanı hizmete açıldı

Sakarya’dan dünyaya açılan kapı…

17 Mart 2017 Cuma 12:59
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Deniz ticaretinin yeni oyuncusu IC Karasu Limanı hizmete açıldı

76 milyon dolar yatırım ile IC İçtaş İnşaat tarafından inşa edilen IC Karasu Limanı’nın yatırımı tamamlanarak hizmete açılan birinci fazı, yıllık 1,8 milyon ton genel kargo / dökme yük ile, 65 bin TEU konteyner (Ro-Ro dahil) yük kapasitesine sahip.

İstanbul’un ve Marmara Bölgesi’nin Karadeniz’deki limanı IC Karasu Limanı, 16 Mart Perşembe günü düzenlenen tören ile hizmete açıldı. IC Karasu Limanı, Türkiye ekonomisinin amiral gemilerinden Marmara Bölgesi’ne yakınlığı ile ülkemizin Karadeniz kıyısındaki ülkelerle arasındaki ticarete önemli ölçüde katkı sağlayacak. Liman ayrıca Sakarya’nın ihracat ve ithalatı için önemli bir alternatif olacak.

IC Karasu Limanı’nın hitap ettiği geniş hinterland, sahip olduğu kapasite ve sunduğu çok modlu taşıma avantajlarıyla Karadeniz’den dünyaya açılan lider liman konumunda olduğunu belirten IC İçtaş Altyapı Grup Başkanı Murat Soğancıoğlu, “Ülkemizin yükselen ticaret ve üretimi, yeni liman ihtiyacını da artırmaktaydı. 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye ticaretinin yaklaşık %87.7’si denizyolu ve limanlar aracılığı ile gerçekleştirildi. Bu noktada Karasu Limanı’nı tamamlamak ve hizmete açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Artık İstanbul'un ve Marmara Bölgesi’nin Karadeniz’de bir limanı mevcut” dedi.

Karasu Limanı’nın tamamlanan ilk fazının yıllık 1,8 milyon ton genel kargo / dökme yük ile, 65 bin TEU konteyner (Ro-Ro dahil) yük kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Soğancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Söz konusu kapasitenin ilk 3 yıl içinde %100 doluluğa ulaşmasını planlıyoruz. Demiryolu bağlantısının sağlanması ile ikinci faz yatırımımızı gerçekleştirerek daha yüksek kapasiteye ulaşacağız. İkinci faz ile birlikte hedefimiz, genel kargo / dökme yüklerde 5 milyon ton, konteyner yüklerinde 150 bin ton, Ro-Ro hizmetlerinde ise tır, araba ve diğer taşıtlar dahil olmak üzere 110 bin adetlik kapasite yaratmak.”

76 milyon dolarlık yatırım

Karasu Limanı’nın 76 milyon dolar yatırım ile devlet garantisi olmadan inşa edildiğini ifade eden Soğancıoğlu, “İnşaat süresince 400 kişiye istihdam sağladık ve bölgenin inşaat sektöründe bir canlanma yarattık. İşletme sürecinin başlaması ile birlikte doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 500 kişiye daha istihdam sağlayacağız” dedi.

Rakamlarla IC Karasu Limanı

Genel kargo, konteyner, Ro-Ro, Ro-Pax ve tren ferry yüklerine hizmet verecek IC Karasu Limanı’nın tamamlanan birinci fazı, yıllık 1,8 milyon ton genel kargo / dökme yük ile, 65 bin TEU konteyner (Ro-Ro dahil) yük kapasitesine sahip.

Demiryolu bağlantısının sağlanması ile birlikte tamamlanacak limanın ikinci fazında, genel kargo / dökme yüklerde 5 milyon ton, konteyner yüklerinde 150 bin ton, Ro-Ro hizmetlerinde ise tır, araba ve diğer taşıtlar dahil olmak üzere 110 bin adetlik kapasite yaratılması hedefleniyor.

İkinci fazın tamamlanmasıyla toplamda 621.000 m² alana yayılacak liman, 1.600 metre ana mendirek, 625 metre tali mendirek, -11 metre draft ve toplamda 1.100 metre rıhtım ile 30.000 DWT’lik gemilere hizmet verecek.

Düzce’ye de Muğla’ya da hitap ediyor

IC Karasu Limanı, başta Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak’taki sanayi bölgeleri olmak üzere Karabük, Çankırı, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ile sebze-meyve ihracatı özelinde Antalya, Manisa, Muğla ve Çanakkale illeri için önem taşıyor.

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IC Karasu LimanıIC İçtaş Altyapı Grup BaşkanıMurat SoğancıoğluIC İçtaş İnşaatSakaryaKarasuKarasu Limanı
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