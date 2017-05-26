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DENİZ SEKİ'NİN HAYAL KIRIKLIĞI

Deniz Seki'ye nişanlısından beklemediği darbe ??? Hakan Ural Aramızda Kalmasın'ın canlı yayınında 5 Haziran'da cezaevinden çıkacak olan Deniz Seki ile nişanlısı Faruk Salman'ın ayrıldığını açıkladı.

DENİZ SEKİ'NİN HAYAL KIRIKLIĞI

Deniz Seki'ye nişanlısından beklemediği darbe ??? Hakan Ural Aramızda Kalmasın'ın canlı yayınında 5 Haziran'da cezaevinden çıkacak olan Deniz Seki ile nişanlısı Faruk Salman'ın ayrıldığını açıkladı.

26 Mayıs 2017 Cuma 23:23
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DENİZ SEKİ'NİN HAYAL KIRIKLIĞI

Deniz Seki'ye nişanlısından beklemediği büyük darbe !!! Hakan Ural Aramızda Kalmasın'ın canlı yayınında 5 Haziran'da cezaevinden çıkacak olan Deniz Seki ile nişanlısı Faruk Salman'ın ayrıldığını açıkladı. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Hakan Ural Deniz Seki ile Faruk Salman'ın ayrılığını açıkladı. Hakan Ural, "Deniz Seki'ye saygı duyarak bu açıklamayı yapıyorum. Kesin bilgi Faruk Salman Deniz Seki ile ayrılık kararı aldı. Bu kararı almasında ailesinin büyük payı var" diye konuştu. Önümüzdeki günlerde cezaevinden çıkacak olan Deniz Seki'nin Faruk Salman ile tatile çıkıp ardından evleneceği iddia edilmişti. Hakan Ural, "Faruk Salman Deniz Hanım'dan ayrıldı. Ortada 23 yıllık bir evlilik var. Serpil Hanım'ın 20 yaşında bir kızı var. Faruk Bey Deniz Hanım ile ilişki yaşadığından beri ailesi bunun karşısında durmuştu. Dün kamuoyuna yansıdığı gibi Deniz Seki ile Faruk Salman arasında evlilik, tatil falan yok" diye konuştu. Hakan Ural ayrıca Faruk Bey'in hanımı olan Serpil hanımın bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadığını ancak bunları geride bırakmayı başardığını belirtti. Hakan Ural, "Faruk Salman ile Deniz Seki'nin ayrılması Faruk Bey'in ailesinin Deniz Seki hakkında beslediği duygularla ilgili değil. Mesele Faruk Bey'in ailesinin eşi Serpil hanımı kızları gibi görmesi ve bu evliliğin kesinlikle bitmesine karşı olmaları. Serpil Hanım ailede o kadar benimsendi ki kurulan şirketten kendisine 5'te 1 pay verildi. Özet olarak Faruk Bey bu ilişkiyi bitirdi" dedi.AJANSLAR

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Son Güncelleme: 26.05.2017 23:30
Anahtar Kelimeler:
SEKİ TERKEDİLDİSanat DünyasıİstanbulDeniz Seki
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