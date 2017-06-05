Deniz Seki cezaevinden çıktı

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Deniz Seki, infazını tamamlayarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan çıktı.

Seki'nin menajeri Özgür Aras, erkek arkadaşı Faruk Salman ve avukatı Naim Karakaya, sabah saatlerinde cezaevine giriş yaptı.

Deniz Seki'nin hayranları da ''Mutluluğa söz verdim'', ''Güneşi özlemek ne demek bilemezsiniz'' yazılı pankart açarak ve şarkılar söyleyerek cezaevinin girişinde bekledi.

İşlemlerinin ardından Seki, 2 yıl 6 ay kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden çıktı. Cezaevinden avukatı, menajeri ve erkek arkadaşıyla birlikte ayrılan Seki için hayranları beyaz güvercin uçurdu.