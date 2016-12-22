İstanbul

Sarayburnu'nda deniz otobüsü

nde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken,

yangın

,

itfaiye

ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait "Yıldırım Bayezid" isimli deniz otobüsü Sarayburnu açıklarında seyir halindeyken makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir römorkör ve 5 botla müdahale edilen deniz otobüsü Sarayburnu'ndaki iskeleye yanaştırıldı.

Yolcuların tahliye edilmesinin ardından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

'Tahliye sorunsuz şekilde yapıldı'

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Mudanya-Armutlu-Sirkeci hattında saat 09.00 seferini yapan Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait "Yıldırım Beyazıt" isimli deniz otobüsü Sarayburnu açıklarında iken makine dairesinde yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, anında müdahale edilmesi sonucu başka bir noktaya sıçramadan söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Olası bir tehlikenin yaşanmaması amacıyla soğutma ve kontrol amaçlı olarak deniz otobüsü Sarayburnu'nda Türkiye Denizcilik İşletmeleri iskelesine yanaştı. BUDO Sirkeci İskelesi'ne 3-4 dakikalık yürüme mesafesinde olan bu iskelede yolcuların tahliyesi güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi."

Yangınının çıkış nedenine ilişkin, teknik araştırmalara başlandığı belirtildi.

AA