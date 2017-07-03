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"Deniz Kuvvetleri hiç diz çökmemiştir"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu, "Deniz Kuvvetleri hiç diz çökmemiştir. Mavi vatanı asla sahipsiz bırakmamıştır. Biz, hiçbir zaman hedeflerimize olan inancımızı asla kaybetmedik." dedi.

"Deniz Kuvvetleri hiç diz çökmemiştir"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu, "Deniz Kuvvetleri hiç diz çökmemiştir. Mavi vatanı asla sahipsiz bırakmamıştır. Biz, hiçbir zaman hedeflerimize olan inancımızı asla kaybetmedik." dedi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:48
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"Deniz Kuvvetleri hiç diz çökmemiştir"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Tuzla'da Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşa Başlangıç Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin ihraç edebilecek konuma geldiğini söyledi. 

Gelecekte çok daha büyük önemli projelere imza atacaklarını anlatan Bostanoğlu, "Bugün İstanbul Fırtakeyni'nin inşasına başlayacağız. Bir başka hayali gerçek kılacağız." dedi.

Gelecek nesillerin sorumluluğunun üzerlerinde olduğunu kaydeden Bostanoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, doğumunun 100. yılına yaklaşırken zor bir dönemden geçmektedir. Bu mücadele, tarih sahnesinde her devlet için geçerli olduğu üzere ülkemiz için de fırtınalı ve çalkantılı gerçekleşmektedir. Ege'deki haklarımızın, Doğu Akdeniz'deki alanlarımızın ve bu alanlardaki potansiyel enerji kaynaklarımızın korunmasına yönelik faaliyetlerimiz, bu fırtına ve çalkantıların aleyhinedir."

Bostanoğlu, "İnşa etmeye çalıştığımız ve adım adım başardığımız muktedir donanma, her kim olursa olsun bizim olanı vermemek içindir, geldikleri gibi gidecek olsalar da gelme arzusunda olanların hiç gelememeleri içindir." dedi.

"İdeallerimizden bir an olsun vazgeçmedik"

Bir ülkenin askeri gücünün milli olarak inşa edilmesinin yüksek teknoloji gerektirdiğine işaret eden Bostanoğlu, esas olanın ise inşa edilen gemileri layıkıyla kullanacak nitelikli bahriyelilerin yetiştirilmesi olduğunu söyledi.

İdeallerinden bir an olsun vazgeçmediklerini vurgulayan Bostanoğlu, geçmişten ders alınması gerektiğini kaydetti.

Oramiral Bostanoğlu, "Deniz Kuvvetleri hiç diz çökmemiştir. Mavi vatanı asla sahipsiz bırakmamıştır. Çünkü bizi aşan o dinamikler ne Çanakkale'de ne Kurtuluş Savaşı'nda ne de 21. yüzyılın oyunlarında bileğimizi bükmüştür, bükemeyecektir. Biz, hiçbir zaman hedeflerimize olan inancımızı asla kaybetmedik." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Deniz KuvvetleriBülent BostanoğluTuzlaİstanbul Fırkateyni
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