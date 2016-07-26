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Deniz Harp Okulu Komutanlığında arama başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Harp Okulu Komutanlığında arama başlattı.

Deniz Harp Okulu Komutanlığında arama başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Harp Okulu Komutanlığında arama başlattı.

26 Temmuz 2016 Salı 13:10
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Deniz Harp Okulu Komutanlığında arama başlatıldı

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında Tuzla'daki Deniz Harp Okuluna arama başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, darbe girişimine ilişkin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuzla Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Deniz Harp Okuluna geldi.

Polisler, cumhuriyet savcısının nezaretinde okulda arama çalışmalarına başladı.

FETÖ mensuplarının 15 Temmuz akşamı gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından, Deniz Harp Okulu Dekanı Kurmay Kıdemli Albay Çetin Özaktan ile okulda görevli 4 subay gözaltına alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 13:10
Anahtar Kelimeler:
Deniz Harp Okuluönce Vatan
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