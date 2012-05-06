Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 40. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı.



CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde Karşıyaka mezarlığına giden Kılıçdaroğlu, Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarına karanfil bırakarak, mezar başlarında ayrı ayrı saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da Deniz Gezmiş Parkı'nda düzenlenen anma etkinliği kapsamındaki ''Delikanlım... İyi Bak Yıldızlara'' adlı belgesel ile Zülfü Livaneli konserini de izleyecek.