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Deniz Feneri 300 bin yoksula kurban eti dağıttı

Deniz Feneri Derneği, yurt içinde ve dışında kestiği 11 bin hisse vekalet kurbanı, 300 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Deniz Feneri 300 bin yoksula kurban eti dağıttı

Deniz Feneri Derneği, yurt içinde ve dışında kestiği 11 bin hisse vekalet kurbanı, 300 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:34
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Deniz Feneri 300 bin yoksula kurban eti dağıttı

Deniz Feneri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, gönüllüler bu Kurban Bayramı'nı da Uzak Doğu, Asya, Afrika ve Balkanlar'da yaşayan Müslümanlarla geçirmek için yollara düştü.

Görevli oldukları ülkelere ulaşan gönüllüler, bayram namazında Müslüman kardeşleriyle saf tuttu ve kestikleri kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Yurt içinde Amasya ve Ankara'da, yurt dışında ise Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Kenya, Moritanya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Tayland-Patani, Arnavutluk, Bosna, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Filistin, Irak, Lübnan, Suriye, Arakan'da kurban kesen dernek, kesilen 11 bin hisse vekalet kurbanı 300 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yere verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, birçok sivil toplum kuruluşunun dünyanın mazlum coğrafyalarında kurbanı vesile kılarak, milyonlarca insana barış ve iyilik götürdüğünü ifade etti. 

Gönüllülerin gittikleri coğrafyalardaki mazlum insanların dualarını da Türkiye'ye getirdiklerini belirten Cengiz, "Kurban, bireysel bir ibadet olmakla beraber son yoksula ulaşana dek kapı kapı ziyaret edilen ihtiyaç sahibi aileler vasıtasıyla büyük bir gönüllü hareketine dönüşmüştür. Bu organizasyon aynı zamanda kardeşlik bağlarını güçlendiren, mesajı barış olan bir harekettir." değerlendirmesini yaptı.

Cengiz, kurban ibadetini vekalet yolu ile yerine getirmek üzere dünyanın dört bir yanına giderek Müslüman ihtiyaç sahipleri ile bayram namazı kılan, kurbanları kesen, dağıtan gönüllülere ve bağışçılara teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Deniz Feneri Derneği
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