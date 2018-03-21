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Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumda

Sağlık Bakanlığı, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ın genel sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumda

Sağlık Bakanlığı, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ın genel sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

21 Mart 2018 Çarşamba 16:13
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Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumda

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın genel sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Baykal'ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Baykal'ın Palyatif Kliniğine kabul edildikten sonra anesteziyoloji ve reanimasyon, fizik tedavi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirildiği belirtilerek, "Sayın Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPDeniz BaykalGülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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