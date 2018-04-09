Deniz Altında 20.000 Fersah AAC'de

Resim, fotoğraf ve su altı fotoğraflarıyla ilgilenen 60 sanatçı, denizlere bakış açılarını kendilerine ait üslupla yorumluyorlar.

Akyol Sanat, Dünya Sanat Günü’nü kutluyor. Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye’nin sanatçı Bedri Baykam’ın önerisiyle 2012’den itibaren Dünya Sanat Günü olarak kutlanması UNESCO’ya bağlı Uluslararası Sanat Birliği tarafından kabul edildi.

Havanın güzel olmasıyla bahçede düzenlenen kokteylde, sanat dünyasının sevilen ismi Ayla Akyol, sergi katılımcısı sanatçılara teşekkür belgelerini verirken, Akyol Art Center‘ın 15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağını belirtti.

Sanatçıların farklı disiplinlerde oluşturduğu 69 eserin yer aldığı sergi, Akyol Sanat Merkezi‘nde 19 Nisan 2018 tarihine kadar gezilebilecek.

Haber: Zambak Karabay