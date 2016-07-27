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'Demokrasi nöbeti'ne havadan destek verdi

Uşak'ta, sivil havacı Salim Gören paramotora bağladığı Türk bayrağı ile kent üzerinde alçak uçuş gerçekleştirerek FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meydanlarda devam eden demokrasi nöbetine havadan destek verdi.

'Demokrasi nöbeti'ne havadan destek verdi

Uşak'ta, sivil havacı Salim Gören paramotora bağladığı Türk bayrağı ile kent üzerinde alçak uçuş gerçekleştirerek FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meydanlarda devam eden demokrasi nöbetine havadan destek verdi.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 14:43
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'Demokrasi nöbeti'ne havadan destek verdi

 Uşak'ta, sivil havacı Salim Gören paramotora bağladığı Türk bayrağı ile kent üzerinde alçak uçuş gerçekleştirerek FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meydanlarda devam eden demokrasi nöbetine havadan destek verdi.

Gören (30), FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meydanlarda devam eden demokrasi nöbetine havadan destek vermek için paramotorla Kemalöz Mahallesi'ndeki boş araziden havalandı.

Paramotoruna bağladığı Türk bayrağını açarak kentin üzerinde yaklaşık 1 saat alçak uçuş gerçekleştiren Gören'i vatandaşlar yerden alkışlarla destekledi.

Uçuşun ardından açıklama yapan Gören, Türkiye'nin çok önemli günlerden geçtiğini belirterek, birlik beraberlik mesajı verdi.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı herkesin katkıda bulunması gerektiğini dile getiren Gören, "Darbe girişiminin yaşandığı akşam sokakta sabahladım. Sabah uçuş yapmak istedim ancak hava şartları müsait olmadı. Ben de bugün Türk bayrağı ile 'demokrasi nöbetine' havadan destek oldum." dedi.

Şehit Çetin'in evinin üzerinde uçtu

Havalandıktan sonra FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit olan Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'in Şekerevleri Mahallesi'ndeki evinin üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Gören, bu sırada duygulu anlar yaşadığını ifade etti.


AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 14:45
Anahtar Kelimeler:
UşakSivil HavacıFETÖMarmaris
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