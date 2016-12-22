HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

'ın, partisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajla "

Türkiye Cumhuriyet hükümetini

, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Demirtaş'ın avukatları katıldı. Terör suçundan Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Demirtaş'ın yanında avukatları da hazır bulundu.

Hakim Ayhan Altun, kimlik tespitinin ardından, sanık Demirtaş'a sağlık durumunu ve iddianameyi alıp almadığını sordu, kendisine "geçmiş olsun" dedi. İddianameyi edindiğini, avukatlarının beyanda bulunacağını belirten Demirtaş, hakime "Sağ olun, iyi olmaya çalışıyoruz" karşılığını verdi.

Daha sonra söz alan sanık avukatlarından Mahsuni Karaman, müvekkilinin, HDP Genel Merkezinin Twitter adresinden yapılan paylaşım nedeniyle yargılanmasının, Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesine aykırı olduğunu savundu.

Demirtaş'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının da usule uygun olmadığını öne süren Karaman, bu nedenle mahkemeden öncelikle dosya hakkında "durma" kararı verilmesini ve Anayasa Mahkemesine anayasaya aykırılık iddiasında bulunulmasını istedi. Karaman, "Zira müvekkilim, halen milletvekilidir. Bu sıfatı itibarıyla yargılanamaz" dedi.

"Kanuna karşı hile yapıldı"

Anayasa'nın 83. maddesinde değişiklik yapan yasanın müvekkilinin yargılanmasına neden olan fezlekeyle aynı tarihli olduğunu ifade eden Karaman, bu yüzden söz konusu yasal değişikliğin müvekkili hakkındaki fezlekeyi kapsayıp kapsamadığının da şüpheli olduğunu iddia etti.

Avukat Karaman, dosyada, "Demirtaş" kullanıcı adıyla HDP Genel Merkezinin Twitter adresinden yapılan açıklamanın müvekkili tarafından yazılıp yazılmadığının tespit edilmediğini öne sürdü.

Avukat Aydın Erdoğan da kanuna karşı hile yapılarak Anayasa değişikliği görüntüsü altında müvekkilinin yargılanmasına yönelik karar oluşturulduğunu, müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığını, itiraz hakkının da elinden alındığını iddia etti.

"Bize dayatılan hukuksuzluğu asla kabul edemem"

Avukatların ardından usule ilişkin beyanda bulunmak istediğini belirten Demirtaş, hakkında 20 ilde yaklaşık 102 farklı dava ve soruşturma olduğunu, 45 gündür cezaevinde bulunduğunu, bu nedenle soruşturma ve davalarla ilgili savunmalarını SEGBİS aracılığıyla yapmak zorunda kaldığını, savunma hakkını kullanamadığını söyledi.

Hakkında açılan davanın çok "uyduruk" olduğunu öne süren ve aklanacağından şüphesinin olmadığını aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Ben ve arkadaşlarım adeta intikam için cezalandırılmak isteniyoruz. Biz bunu kabul edemeyiz. Biz halkın, milletin temsilcileriyiz. Türkiye'nin bir parçasıyız. Bizim düşüncelerimizi beğenseniz de beğenmeseniz de eleştirseniz de bunların hepsine saygı duyarız. Sadece bize oy verenlerin değil tüm ülkenin milletvekilleriyiz. Biz, ülkemizde savaşı, şiddeti, bombayı, özellikle sivillere yönelik terör dahil her türlü eylemi durdurabilmek, önünü alabilmek için uğraşıyoruz. Biz bunu haketmedik. Türkiye toplumunun Türküyle, Kürdüyle barış içinde birlikte yaşaması, ülkenin bütünlüğü içinde demokratik bir çözüm bulması için canımı bile veririm. Bunun için 45 gün değil 45 yıl bile hücrede yatarım. Ama bize dayatılan bu hukuksuzluğu asla kabul edemem."

Ara karar

Beyanları dinleyen Hakim Ayhan Altun, ara kararını açıklayarak, bilirkişi seçilip rapor alınmasına, bilirkişi heyeti içindeki hukukçudan sanık avukatlarının durma ve anayasaya aykırılık iddialarına ilişkin ayrıntılı rapor istenmesine hükmetti ve avukatların taleplerinin bu rapor geldikten sonra değerlendirileceğini belirtti.

Ara kararın gerekleri yerine getirildikten sonra Demirtaş'ın savunmasının alınması için işlem tesisine karar veren Altun, duruşmayı 13 Nisan 2017'ye erteledi.

Öte yandan, HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık ile aralarında yabancıların bulunduğu bir heyet de duruşmayı izledi.

Duruşmanın ardından Beştaş ve beraberindekiler, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

AA