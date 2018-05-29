Demirtaş'tan AYM'ye 'tahliye' başvurusu

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunarak, tahliyesini istedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, tahliye isteminin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesi üzerine avukatları aracılığıyla AYM'ye bireysel başvuru yaptı.

Başvuru dilekçesinde, Demirtaş'ın 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu hatırlatılarak, bu tutukluluk durumunun, başvurucunun, seçme ve seçilme hakkının ağır ihlali olduğu belirtilerek, cumhurbaşkanı adayı olarak tutukluluğunun devamının, ihlalin ağırlığını daha da arttırdığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesinin, 2013'te CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği "hak ihlali" kararının anımsatıldığı dilekçede, Demirtaş'ın tutukluluk halinin, diğer beş adayın her türlü propaganda araçlarından yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü dikkate alındığında, bu şartlarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düşüreceği ifade edildi.

Dilekçede, öncelikli görüşme kararı verilerek, Demirtaş'ın tahliye edilmesi istendi.