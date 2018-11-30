Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94599
ALTIN
202.796
DOLAR
5.1530
STERLİN
6.5237
EURO
5.8568
Sanchez'den Manchester United'a kötü haber
Sanchez'den Manchester United'a kötü haber
'Lahit mezar' selle ortaya çıktı
'Lahit mezar' selle ortaya çıktı
NASA Ay seferlerini özel şirketlere devrediyor
NASA Ay seferlerini özel şirketlere...
'Dünyada her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor'
'Dünyada her yıl 3,3 milyon...
2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday
2018 'en sıcak 4 yıl'...

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.

30 Kasım 2018 Cuma 15:59
0 Okunma
Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

ANKARA

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DemirtaşTahliye Talebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuğa ihtiyaç var'
'Anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuğa ihtiyaç var'
'Ergenekon' davasında savcılık mütalaasını açıkladı
'Ergenekon' davasında savcılık mütalaasını açıkladı
Tarihi Kayseri Çarşısı restore edilmeyi bekliyor
Tarihi Kayseri Çarşısı restore edilmeyi bekliyor
134 kırsal kalkınma projesine 92 milyon lira hibe
134 kırsal kalkınma projesine 92 milyon lira hibe
Şehit polis memuru Öztekin son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru Öztekin son yolculuğuna uğurlandı
Özbekistan Nakliyesinde Marka Kuruluş Şah Lojistik
Özbekistan Nakliyesinde Marka Kuruluş Şah Lojistik
Kırgızistan Taşımacılığında Öncü Firma Arınak Lojistik
Kırgızistan Taşımacılığında Öncü Firma Arınak Lojistik
Kıbrıs Çalışan Nakliye Firmaları
Kıbrıs Çalışan Nakliye Firmaları
Irak Çalışan Nakliye Firmaları Nakliye Rehberinde
Irak Çalışan Nakliye Firmaları Nakliye Rehberinde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ