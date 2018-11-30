Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

ANKARA
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.
AA
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.
ANKARA
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.
AA