Demirtaş'ın dava dosyası Ankara'ya gönderildi

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında terör soruşturması kapsamında açılan dava dosyasının "güvenlik" gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Demirtaş hakkında açılan dava dosyasının, "güvenlik" gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne talepte bulunulmuştu.

Nakil konusuna ilişkin talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesince verilen kararda şu ifadeler yer alıyor:

"Sanık Demirtaş'ın üzerine atılı olan 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkı kanunlara uymamaya tahrik', 'suç işlemeye tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2017/101 sayılı kamu davasının CMK'nın 19/2 maddesi uyarınca Ankara Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verilmiştir."

142 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Demirtaş hakkında, açılan davada, üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.