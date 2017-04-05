Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ile sanık Demirtaş'ın avukatı Bilal Kalkan katıldı.



Hakim Atilla Tanrıvermiş, sanık Demirtaş'ın, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu ilgili cezaeviyle yapılan şifahi görüşmede, duruşmaya katılmak istemediği yönünde bilgi verildiğini söyledi.



Duruşmada söz alan Demirtaş'ın avukatı Bilal Kalkan, müvekkilinin birkaç sebeple Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılmama gerekçesi olduğunu, bunlardan birinin Anayasanın 83. maddesine göre hem yasama sorumsuzluğu, hem de yasama dokunulmazlığının olduğunu belirterek, bir diğer gerekçenin ise müvekkilinin adli yargılanma hakkının ihlal edilmesi olduğunu savundu.

Kalkan, müvekkilinin yüksek güvenlikli F tipi cezaevinde kaldığını ifade ederek, ''Müvekkilim hakkında açılan davanın 100'ü aşkın olması, her davanın kendi özgün yapısı gereği ayrı ayrı hazırlanacak savunmaları çok ciddi zaman almaktadır. Müvekkilim şu anda ailesinin ikamet adresinden bin 700 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulmaktadır. Aile fertleri ile görüşmesi sınırlıdır. Mahkemenizin duruşma günü de aile görüş günüyle çakışmıştır. Müvekkilimin savunmasını hazırlaması için uygun bir zaman verilerek duruşmanın ertelenmesini talep ederiz.'' diye konuştu.

Mağdur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da davaya katılma talebinde bulunduklarını dile getirerek, ''Sanıktan şikayetçiyiz.'' dedi.



Hakim Atilla Tanrıvermiş, Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen katılma talebinin kabulüne karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamalar nedeniyle 9 kişinin, Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) farklı tarihlerde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.



Suç duyurularında Demirtaş'ın bahsi geçen açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını hiçe saydığı ve söylediği sözlerin Türkiye Cumhuriyetine zarar verdiği, bölücülük faaliyetinde bulunduğu ifade edilerek, hakkında yasal gereğinin yapılmasının istendiği, bu doğrultuda hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



İddianamede, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27 Ocak 2017'de şüpheli Demirtaş hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan kovuşturma izni verildiği belirtilerek, Demirtaş'ın Rusya gezisinin ardından yaptığı konuşmaya da yer verildi.



Demirtaş'ın suçlamalardan haberdar olması ve delillerin bildirilmesi için adresine çıkarılan davetiyeye rağmen süresinde savunması ve suçlamayla ilgili delillerini savcılığa ulaştırmadığından savunma ve delillerinin tespit edilemediği kaydedilen iddianamede, söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin soruşturma makamınca görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aşan ifadeler olarak değerlendirildiği bildirildi.



İddianamede, şu görüşlere yer verildi:



''Söz konusu ifadeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. madde kapsamında da değerlendirilmemelidir. Zira sözleşmenin 10. maddesindeki içtihatlarında dahi ifade özgürlüğüne çeşitli sınırlar getirmiştir. Şüphesiz genel olaylarla ilgili konularda ve siyasi tartışma konularında açıklamalar yapılabilir. Bu demokratik toplumun önemli bir işlevidir. Ancak bu değerlendirmeler muhatabı kişilerin itibarı ve hakları konusunda belli sınırlamalara tabidir. Kendisine hakaret edilen Türkiye Cumhurbaşkanıdır, bu hususta kabul edilebilir eleştiri sınırlarının normal bireyden daha geniş olması savunulabilir. Ancak Cumhurbaşkanı ve temsil ettiği makamın yasa tarafından sağlanan yasal korumadan da faydalanması gerektiği unutulmamalıdır. Şüphelinin açıklamasında kullandığı ifadelerin kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aştığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığını kabul etmek gerekir.''



İddianamede, Demirtaş hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.