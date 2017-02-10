Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamalar nedeniyle 9 kişinin Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) farklı tarihlerde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Suç duyurularında Demirtaş'ın bahsi geçen açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını hiçe saydığı ve söylediği sözlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verdiği, bölücülük faaliyetinde bulunduğu ifade edilerek hakkında yasal gereğinin yapılmasının istendiği, bu doğrultuda hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27 Ocak 2017'de şüpheli Demirtaş hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan kovuşturma izni verildiği belirtilerek, Demirtaş'ın Rusya gezisinin ardından yaptığı konuşmaya da yer verildi.