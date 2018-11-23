Demirtaş 12 davada yargılanıyor

ANKARA - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 5 ilde çeşitli suçlardan 12 davada yargılanıyor.

Derlenen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Demirtaş, açılan davalarda hakim karşısına çıkmaya devam ediyor.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Demirtaş hakkında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri ve Mersin olmak üzere 5 ilde görülen 12 dava bulunuyor.

Açılan davalarda Demirtaş, "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından yargılanıyor.

Demirtaş hakkında Diyarbakır'da açılan davalar, dosyaların İstanbul ve Ankara'ya nakledilmesi nedeniyle bu illerde görülüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında açılan ve güvenlik gerekçesiyle nakledildikten sonra Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana davada Demirtaş'ın 7 ayrı suçtan, 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın değişik tarihlerde yaptığı birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtiliyor. Demirtaş'ın yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarındaki rolü de iddianamede yer alıyor. 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulundan yapılan açıklamanın etkili olduğu vurgulanıyor.

Demirtaş'ın ayrıca terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi olduğu ve bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyeti yürüttüğü, değişik tarihlerde katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylemlerde bulunduğu, iddianamede yöneltilen suçlar arasında.

Demirtaş, geçen yıl tahliye talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Demirtaş'ın başvurusu, 21 Aralık 2017'de, tutuklamanın hukuki olmadığı yönündeki iddianın açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar verilerek reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise 20 Kasım'da verdiği kararda tutukluluk sürecininin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğu gerekçesiyle Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Ceza aldığı dava istinafta

Devam eden yargılamaların yanı sıra Demirtaş hakkında hapis cezası kararı çıkan bir dava da bulunuyor. Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 7 Eylül 2018'de 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Zeytinburnu'nda 17 Mart 2013'te BDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları önünde, yüzünü kapatan örgüt mensuplarının sözde bayrakları açtıkları sırada yaptığı konuşmada terör örgütü propagandası yaptığına hükmedilen Demirtaş hakkındaki karara ilişkin istinaf süreci devam ediyor.