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Demirkazık'ta rahatsızlanan turistin imdadına helikopter yetişti

Niğde'de Demirkazık Dağı Yedigöller bölgesinde yürüyüş gruptaki İspanyol kadın turist, rahatsızlanınca askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Demirkazık'ta rahatsızlanan turistin imdadına helikopter yetişti

Niğde'de Demirkazık Dağı Yedigöller bölgesinde yürüyüş gruptaki İspanyol kadın turist, rahatsızlanınca askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:28
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Demirkazık'ta rahatsızlanan turistin imdadına helikopter yetişti

Niğde'de Demirkazık Dağı Yedigöller bölgesinde rahatsızlanan İspanyol kadın turist, Konya'dan gelen askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Yedigöller bölgesinde yürüyüş yapan gruptaki 55 yaşındaki Maria Del Carmen Jimanes Rubalos aniden rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, JAK ekipleri ile Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsünden dağcılar sevk edildi.

Şiddetli karın ağrısı yaşayan kadın turist, bölgeye ambulans ulaşamadığı için Konya'dan gelen askeri helikopterle bulunduğu yerden alınarak Demirkazık Dağı kamp merkezine getirildi. Buradan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İspanyol turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeMaria Del Carmen Jimanes RubalosDemirkazık
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