Demir'den adaylara LYS önerileri

Demir, ''Adayların 'bu sınav şöyle olacak, böyle olacak', 'ortaöğretim başarı puanı şu olacak' gibi konuları hiç kendilerine dert etmemeleri ve ben sadece bilgimle ve hedeflediğim yere yerleşeceğim düşüncesi içinde sınava gelmeleri ve sınavın kurallarına uymaları gerekiyor'' dedi.

YGS'de bazı sınav salonlarına kurulan kamera kayıtlarını incelediklerini belirten Demir, ''Bunların ciddi katkısının olduğunu görüyoruz sınavın düzeni bakımından. LYS'de de bunu aynen uygulayacağız'' dedi.

ÖSYS Kılavuzu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Demir, ''Meclis'in iradesi, doğrudan diploma notu neyse ortaöğretim başarı puanını hesaplayın ve bunu da yüzde 12 ile çarparak yerleştirme puanına ekleyin diye bir düzenleme getirdi. Biz de o düzenleme kapsamında gerek MEB, gerek YÖK nezdinde görüşmelerimizi yaptık ve kılavuzumuzun güncellenmesi noktasına gelindi'' dedi.

Öğrencilerin ve velilerin panik olmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyleyen Demir, ''Başarılı bir öğrencinin diploma notu da yüksektir, YGS'den veya LYS'den aldığı puanlar da yüksektir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet söz konusu değil'' diye konuştu.