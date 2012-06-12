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Demir'den adaylara LYS önerileri

ÖSYM Başkanı Demir, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavları olan LYS öncesi AA'ya açıklama bulundu.

Demir'den adaylara LYS önerileri

ÖSYM Başkanı Demir, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavları olan LYS öncesi AA'ya açıklama bulundu.

12 Haziran 2012 Salı 13:11
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Demir'den adaylara LYS önerileri
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, önümüzdeki iki hafta sonu yapılacak lisans yerleştirme sınavlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Demir,  ''Adayların 'bu sınav şöyle olacak, böyle olacak', 'ortaöğretim başarı puanı şu olacak' gibi konuları hiç kendilerine dert etmemeleri ve ben sadece bilgimle ve hedeflediğim yere yerleşeceğim düşüncesi içinde sınava gelmeleri ve sınavın kurallarına uymaları gerekiyor'' dedi.
YGS'de bazı sınav salonlarına kurulan kamera kayıtlarını incelediklerini belirten Demir, ''Bunların ciddi katkısının olduğunu görüyoruz sınavın düzeni bakımından. LYS'de de bunu aynen uygulayacağız'' dedi.
ÖSYS Kılavuzu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Demir, ''Meclis'in iradesi, doğrudan diploma notu neyse ortaöğretim başarı puanını hesaplayın ve bunu da yüzde 12 ile çarparak yerleştirme puanına ekleyin diye bir düzenleme getirdi. Biz de o düzenleme kapsamında gerek MEB, gerek YÖK nezdinde görüşmelerimizi yaptık ve kılavuzumuzun güncellenmesi noktasına gelindi'' dedi.
Öğrencilerin ve velilerin panik olmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyleyen Demir, ''Başarılı bir öğrencinin diploma notu da yüksektir, YGS'den veya LYS'den aldığı puanlar da yüksektir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet söz konusu değil'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 05:38
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Demirden Adaylara LYS önerileri
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