Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Okçulukta altın madalya
Okçulukta altın madalya
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde...
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Demir ustası, dev silahına patent almak istiyor

Kendisini "hareketli heykel ustası" olarak tanıtan 18 yıllık demirci Zafer Erdem, yaklaşık 1,5 ayda yaptığı 100 kilogram ağırlığındaki dev silah heykeli için patent başvurusu yaptı.

Demir ustası, dev silahına patent almak istiyor

Kendisini "hareketli heykel ustası" olarak tanıtan 18 yıllık demirci Zafer Erdem, yaklaşık 1,5 ayda yaptığı 100 kilogram ağırlığındaki dev silah heykeli için patent başvurusu yaptı.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:06
0 Okunma
Demir ustası, dev silahına patent almak istiyor

Kendisini "hareketli heykel ustası" olarak tanıtan 18 yıllık demirci Zafer Erdem, yaklaşık 1,5 ayda yaptığı 3 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki "357 Magnum" adını verdiği dev silah heykelinin patentini almak için başvurdu.

Marangoz bir aileden gelen Rizeli 42 yaşındaki imam hatip lisesi mezunu Zafer Erdem, 18 yıldır demire şekil vererek hareketli heykeller yapıyor.

Beykoz Çavuşbaşı'ndaki Galaksi Endüstriyel Tasarım ve Kinetik Heykel Atölyesi'nde 5 metre uzunluğunda tenis raketi, ağaç, masa, sehpa, metal şapka, çanta ve at başlığı da yapan Erdem, jiroskop ve rüzgar gülü de tasarlamayı hedefliyor.

Kendisini "hareketli heykel ustası" olarak tanımlayan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz insanı olarak silahlara karşı merakı bulunduğunu belirterek, küçük silah yapmak yasak olduğu için silahın heykelini yapmaya karar verdiğini söyledi.

Çalışan bir düzeneği, hareketli bir mekanizması olduğu için silah yapmayı tercih ettiğini anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Böyle bir şeyin ilgi çekeceğini düşündüm. Bu silahı yapmaya niyet ettiğimde dükkanımın önünde firmamın logosu olarak sergilemeyi düşündüm. Ancak tamamlayınca çok ilgi gördü. Silahı yapmadan önce çizdim. Orijinal silah üzerinden ölçülerini aldım. Bu yaptığım 357 Magnum'un 10 katı büyüklüğünde. Her şeyi orijinaliyle birebir aynı. Namlu ucundan kabza altına kadar 3 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığında. Tam fonksiyonel bir düzeneği olmaz ama ses fişeği atmak için mermi düzeneği yapabilirim."

Erdem, şimdiye kadar yaptığı ürünlerin patentini almadığını dile getirerek, "Patent işleriyle uğraşan bir arkadaşım patent başvurusu yapmamı söyledi. Ben de bu silahın patentini almak için başvurdum." dedi.

Silahını bir müzede de sergilemek istediğini dile getiren demirci Zafer Erdem, "Bu yaptığım toplumun malıdır. Bir müzede sergilenmesine memnun olurum. Takdir edilmek insanı hoşnut eder. İnsanların gelip görebileceği, 'Böyle bir şey de yapılabilirmiş.' diyeceği en iyi ortam müzedir. Müzede sergilenmesi için hatta daha başka projeler de sunabilirim. Repertuvarımda bol miktarlı hareketli heykeller de var. İnsanların bu ilgisi beni biraz daha heyecanlandırdı. Diğer projeler daha çabuk çıkacaktır." diye konuştu.

"Yaptıklarımı bazı insanlar anlamadı"

Zafer Erdem, 18 yıldan beri demircilik yaptığını, ürettiği şeylerin sıradan olmamasına özen gösterdiğini belirterek, "Biraz daha değişik yaparak çıtayı yükseltmek gerekir. Bu gerekçeyle hep işlerime bir şeyler kattım. Yaptıklarımı bazı insanlar anlamadı, bazılarına da ilginç geldi." dedi.

Ailesinin ve akrabalarının marangoz olduğunu, ağaca şekil verdiklerini ifade eden Erdem, ağaç kırılgan olduğu için yapılan ürünün tekrar eski haline getirilemediğini anlattı.

Herkesin içinde mutlaka bir yaratıcılık olduğunu, kendisinin ise demire şekil verdiğini vurgulayan Erdem, "Demir çok sihirli bir malzeme. Mucizevi bir materyal. İstediğiniz şekle dönüştürebilirsiniz. Yüz kere aynı şekli değiştirebilirsiniz, o size hiç isyan etmez, hep itaat eder. Yeter ki onun istediği ısıyı, çekiç darbesini, merhamet duygusunu, sevgiyi, muhabbeti ona verin. O istediğiniz şekle girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ürünlerinin müşterilere pahalı geldiğini belirten Zafer, "El emeğine çok değer verilmiyor. Oysa ben ona 18 yıllık tecrübemi katarak bu şekli, formu verebildim. Bu insanı çok üzüyor." dedi.

Demirci Zafer Erdem, bu tür ürünlerin yurt dışında sergilendiğini anlatarak, "Dövme ve el işçiliğiyle ilgili sergiler yapılıyor. Türkiye'de ise böyle bir şey yok. Daha çok fabrikasyon olarak üretiliyor. Ben bunu hiç istemedim. Onda ruh yok." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hareketli Heykel UstasıDev Silah357 Magnum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de bir bebek sokağa terk edildi
Mersin'de bir bebek sokağa terk edildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk
'Pazaryeri boncuğu' 360 bin liraya satıldı
'Pazaryeri boncuğu' 360 bin liraya satıldı
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Mehmetçik'ten dağcılara yardım eli
Mehmetçik'ten dağcılara yardım eli
Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tarihe ışık tutan kongre binası yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor
Tarihe ışık tutan kongre binası yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor
Esnaftan bedellide 'esneklik' talebi
Esnaftan bedellide 'esneklik' talebi
Huzur, Şırnaklı çocuk ve gençleri sporla buluşturdu
Huzur, Şırnaklı çocuk ve gençleri sporla buluşturdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ