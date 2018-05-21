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Demet’s Çiçek ikinci şubesini açtı

Merkez şubesi Konyaaltı’nda olan Demet’s Çiçek, Barınaklar Bulvarı üzerindeki ikinci şubesini görkemli bir törenle hizmete açtı.

Demet’s Çiçek ikinci şubesini açtı

Merkez şubesi Konyaaltı’nda olan Demet’s Çiçek, Barınaklar Bulvarı üzerindeki ikinci şubesini görkemli bir törenle hizmete açtı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:04
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Demet’s Çiçek ikinci şubesini açtı

Haber : FUNDA AKOSMAN ERMAN

Uzun yıllardır dostum olan, Papatya Dergimizde de Başarılı Kadın olarak röportaj yaptığımız, hem gerçek bir dost hem fedakar bir anne hem iş hayatında da müthiş başarılı bir iş kadını ve yine başarılı bir işe imza attı. Yeni bir şube açtı Lara’da. Yaptığı her işte mükemmelliği, titizliği ve yürekten çalışmaları ile herkesin kalbine dokunan Demetçiğimin yeni yeri de bol bereketli olsun dileklerimizle hayırlı olsun.

Eski Türkiye güzellerinden Demet Özdemir ve Fatoş Başkan Yener, Demet’s Çiçek’in ikinci şubesinin açılışını Lara’da yaptılar. Açılışa Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, KKTC Antalya Temsilcisi Nazmi Pınar, Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler Federasyonu ve Antalya Kahveciler Odası Başkanı Murat Ağaoğlu, Yeni Antalya Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Arif Afşin ve çok sayıda davetli katıldı.

Özel okullarda 20 yılı aşkın süredir koordinatörlük görevi yürüten, aynı zamanda Dream Girl eski Türkiye Güzeli olan Demet Özdemir,  “İkinci şubemizi Lara’da hizmete açtık. Merkez şubemiz Konyaaltı’nda bulunmaktadır.” dedi.

Özdemir, “Daha nice şubelerimiz olsun diye umut ediyoruz. Eğitim sektöründen emekli olduğum için psikolojiye çok önem veriyorum. Şu an hayat şartlarımız zorlaştı ve bu yüzden herkesin bir hobisi olması gerektiğine inanıyorum. Çiçekler de insana huzur güven veren doğanın bir parçası. Bu nedenle evlerimizde stresi ve negatif etkiyi azaltmak amacıyla çiçek bulundurmalıyız.” diye konuştu.

Özdemir, “Sektöre giriş şeklim eşimin teşviki ile başladı. Konyaaltı’nda yaklaşık dört yıldır hizmet veriyoruz. Markalaşmaya gidiyoruz. Lara’da da beklentiyi karşılayacağımızı düşünüyorum. Amacımız hırs değil, hizmet. Uzun yolda hedeflerimiz var.” dedi.

Demet’s Çiçek’in ortaklarından Fatoş Başkan Yener, çiçekçilik sektöründe yaklaşık beş yıldır devam eden çalışmalarını Lara bölgesinde de ihtiyaç olması nedeniyle faaliyete geçirdiklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Papatya DergisiDemet’s ÇiçekAkdeniz Gazeteciler FederasyonuKonyaaltı
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