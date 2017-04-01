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Demet öğretmenin organları 5 hastaya umut oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Türkçe öğretmeni Demet İyigün'ün karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Demet öğretmenin organları 5 hastaya umut oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Türkçe öğretmeni Demet İyigün'ün karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.

01 Nisan 2017 Cumartesi 08:55
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Demet öğretmenin organları 5 hastaya umut oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Türkçe öğretmeni Demet İyigün'ün karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Alınan bilgiye göre, görev yaptığı 19 Mayıs ilçesindeki İsmail Çolak Ortaokuluna giderken kalbi duran Demet İyigün, yakınları tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 8 gün yoğun bakımda tutulan Demet öğretmenin yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Demet öğretmenin organlarının bağışlanması için yakınlarıyla görüştü. Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine İyigün'den alınan karaciğer, böbrekler ve kornealar Sağlık Bakanlığına ait uçakla Samsun'a gelen ekiplere teslim edildi.

İyigün'ün karaciğeri Erzurum'a götürüldü. Böbrekleri ve korneaları ise Samsun'da tedavi gören 4 hastaya nakledilecek.

OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demet İyigün'ün yakınlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Demet öğretmenin eşi Ahmet İyigün ise 8 yıl önce evlendiklerini, biri 5 yaşında erkek, diğeri 2 yaşında kız olmak üzere iki çocukları olduğunu belirtti.

Eşinin organlarıyla insanlara yeni yaşamlar sunduğunu anlatan İyigün, bu sayede sağlığına kavuşacak kişilerden onun için dua etmelerini istedi.

AA

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