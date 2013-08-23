Delillerin karartılması asla söz konusu değil

ANKARA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gezi Parkı odaklı olaylar kapsamında Eskişehir'deki gösterilerde hayatını kaybedenAli İsmail Korkmaz ile ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddia ve yorumlar nedeniyle bilgilendirme gereğinin duyulduğu vurgulandı.

Korkmaz'ın 3 Haziran'da saat 02.10'da Anadolu Üniversitesi Hastanesi'ne baş ve omuz ağrısı şikayetiyle müracaat ettiği, 4 Haziran'da akşam saatlerinde beyin kanaması geçirdiği tanısıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alındığı ve tedavisi devam ederken 10 Temmuz'da hayatını kaybettği hatırlatıldı.

Olayın aydınlatılması ve tüm sorumluların bulunması için Bakanlık birimlerince, adli makamlarla koordineli bir şekilde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, olaya ilişkin tüm delillerin toplanarak adli makamlara teslim edildiği vurgulandı.

Bugün itibarıyla adli ve idari soruşturmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, elde edilen bulgular ışığında halen biri polis memuru olmak üzere 4 kişinin tutuklu, üç polis memurunun ise tutuksuz yargılanmasına devam edildiği hatırlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddia edildiği şekilde delillerin karartılması asla söz konusu olmadığı gibi bu müessif olayın aydınlatılması için tüm adli delillerin ve olay yeri civarındaki tüm kamera görüntülerinin toplanması sağlanmış, adli makamların talimatları polis ve jandarmamız tarafından yerine getirilerek olaya karışan kişi ve görevlilerin tespiti için gerekli bütün çalışmalar titizlikle yürütülmüştür.

İçişleri Bakanlığı olarak toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı ve yasal sınırları aşan müdahaleler titizlikle incelenmekte ve konusu suç teşkil eden hususlar adli mercilere iletilmektedir. Nitekim bu müessif olayda da yürütülen adli soruşturmaya yardımcı olunmakta, ayrıca bu konu idari yönden de müfettişlerimizce incelenmektedir. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’a Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabırlar dileriz."