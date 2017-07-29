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Delilleri karartan FETÖ sanığı profesöre 22,5 yıl hapis istemi

Erzurum'da, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınmadan önce delilleri yok etmeye çalışırken görüntüleri ortaya çıkan eski öğretim üyesi Prof. Dr. Tanç hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Delilleri karartan FETÖ sanığı profesöre 22,5 yıl hapis istemi

Erzurum'da, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınmadan önce delilleri yok etmeye çalışırken görüntüleri ortaya çıkan eski öğretim üyesi Prof. Dr. Tanç hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:54
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Delilleri karartan FETÖ sanığı profesöre 22,5 yıl hapis istemi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt yöneticiliği ile suçlanarak tutuklanan eski Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 25 sayfalık iddianamede, sanığın evindeki aramada bir kitabın giriş kapağının altına yapıştırılmış, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait 2 fotoğraf ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınmadan önce bazı delilleri çöp kutusuna atarak yok etmeye çalıştığı belirtilen sanığın iş yerinde Gülen'e ait ses kayıtları, kitaplar, "Fetullah Gülen samimi" yazılı gazete parçası ve Gülen imzalı olan ve Tanç'a yazılan mektubun ele geçirildiği anlatılan iddianamede, Tanç'ın delilleri attığı çöp kutusundaki aramada ise üzerinde "Yeni Ümit İlimler ve Kültür Dergisi" ibareleri yazılı metal görünümlü USB ele ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede, Tanç'ın Bank Asya'daki hesabını 17/25 Aralık'tan sonra da aktif kullanmaya devam ettiği belirtilerek, "FETÖ/PDY üyeliği"nden hakkında soruşturma yürütülen E.A'nın tanık olarak beyanlarına da yer verildi.

E.A'nın beyanında, İlahiyat Fakültesinden örgütün Saniye Hanım Yurdu'na ders vermeye ve sohbet etmeye giden erkek akademisyenler olduğunu, iki grup olarak yurda gelen bu kişilerin bir grubunda Murtaza K. ve Mehmet K. ile Tanç'ın bulunduğunu söylediği anlatıldı.

Tanık E.A, ifadesinde, Murtaza K, Mehmet K. ve Tanç'ın gerek fakültede gerekse örgütün yurdunda kalan herkes tarafından örgüt mensubu olduğunun bilindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu şahıslar örgütün talebiyle gelip bizlere ders anlatırlar ve bizlerle sohbet ederlerdi. Geldiklerinde kesinlikle Gülen örgütünden bahsetmezlerdi. Bana göre bu şekilde davranmalarının nedeni örgütün yurdunda kalan her öğrencinin cemaatçi olmamasından kaynaklanıyor çünkü eğer bu şahıslar yurda geldiklerinde sürekli örgüt veya Gülen'den bahsetselerdi muhtemelen örgüte mensup olmayan öğrencilerin tepkisiyle karşılaşacaklar ve bir daha yurda gelmeyeceklerdi."

"En çok kurban toplayanlardan biriydi"

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen, başka bir soruşturmanın şüphelisi Y.K. de Tanç'ın fakültede "FETÖ" denildiğinde ilk akla gelen kişi olduğunu dile getirerek, "Tanç, son derece etkindi ve her faaliyette bulunuyordu. En çok kurban toplayanlardan biriydi. Burs ve haftalık sohbetlere katılırdı." beyanında bulundu.

"Kemal" kod adlı gizli tanık da iddianameye giren ifadesinde, Tanç'ın üniversitedeki paralel yapının önemli mensuplarından olduğunu ve üniversitede himmet işlerinin organizasyonunu yaptığını anlattı.

Yurt yemekleri midesini bulandırdığı için eve çıkmış

İddianamede, savunmasına yer verilen Tanç da öğrencilik döneminde kaldığı üniversite yurtlarındaki yemeklerin midesine rahatsızlık vermesi nedeniyle istediği gibi yemek yapmak için arkadaşlarıyla evde kaldığını belirtti.

Tanç, savunmasında şunları dile getirdi:

"Arkadaşlarımın kaldığı eve taşınmadan önce evin örgütün evi olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar, Gülen'e ait vaaz kasetlerini dinlemeye başladı. Ben de dinledikçe Gülen'in vaaz usulü hoşuma gitti ve öylece başlamış oldum. Fakülteden mezun olduktan sonra Erzurum'da yaşamaya devam ettim ve açılan bir sınava katıldım. Yüksek İslam Enstitüsüne asistan olarak girdim.

Bu süreçte örgütün evlerinde kalan İlahiyat Fakültesinin talebeleriyle irtibatım devam etti. İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilere örgütün evlerinde kalmaları, yurtlarına gitmeleri ve himmet adı altında örgüte yardımlarda bulunmaları, Zaman gazetesi, Sızıntı dergisine abone olmaları konusunda tavsiye ve telkinlerde bulundum. O dönem örgütün evinde kalmak, yurtlarına gitmek, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olmak yasak değildi. Ben de bu örgüte olan sevgim nedeniyle öğrencilere bu konuda bazı zamanlarda tavsiye ve telkinlerde bulundum."

İddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmek üzere ABD'ye gittiği tespit edilen, delilleri üniversite yerleşkesindeki çöp kutusuna atarken güvenlik kameralarınca görüntülenen ve örgütün eski "Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi imamı" olduğu öne sürülen Tanç'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumFETÖFETÖ Sanığı ProfesörAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç
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