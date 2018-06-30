Deliller ABD'ye gönderildi

Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.
AA
Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.
Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.
Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.
AA