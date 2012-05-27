Dedesinin başından ayrılamadı

DEDESİNİN BAŞINDAN AYRILMADI
Tören boyunca Orhan Boran’ın torunu Boğaçhan Boran, dedesinin tabutunun başından ayrılmadı. Sık sık tabuta dokunan Boran, cenaze namazında da babası Burak Boran’ın yanında saf tuttu. Orhan Boran’ın naşı, namazın ardından alkışlar arasında cenaze arabasına konularak toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.
SUNUCULUK ORHAN BORAN’LA BAŞLADI
Cenazede oldukça üzgün gözüken Halit Kıvanç, "Sunuculuk Orhan Boran’la başladı. O ilk takdimciydi. Ondan sonra, genç olmasına rağmen Erkan Yolaç ikinci, ben de üçüncüydüm. Biz 3 kişiydik. Şimdi iki kişi kaldık. Orhan Boran’ın en güzel yanı; sakin, bir bakan ciddiyetinde gelir, bir başlar anlatmaya, millet yerlere yatar. Bizim ustamızdı, Bu alanın birincisiydi" dedi.