Dedesinin başından ayrılamadı

Cami avlusunda düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri Orhan Boran’ın eşi Güler Boran, oğlu Burak Boran ve kızı Arzu Akman kabul etti. Törene senarist Sefa Önal, Sezen Cumhur Önal, Erkan Yolaç, Halit Kıvanç, Behzat Uygur, Müjdat Gezen, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile radyo ve televizyon dünyasından birçok isim katıldı.

DEDESİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Tören boyunca Orhan Boran’ın torunu Boğaçhan Boran, dedesinin tabutunun başından ayrılmadı. Sık sık tabuta dokunan Boran, cenaze namazında da babası Burak Boran’ın yanında saf tuttu. Orhan Boran’ın naşı, namazın ardından alkışlar arasında cenaze arabasına konularak toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

SUNUCULUK ORHAN BORAN’LA BAŞLADI

Cenazede oldukça üzgün gözüken Halit Kıvanç, "Sunuculuk Orhan Boran’la başladı. O ilk takdimciydi. Ondan sonra, genç olmasına rağmen Erkan Yolaç ikinci, ben de üçüncüydüm. Biz 3 kişiydik. Şimdi iki kişi kaldık. Orhan Boran’ın en güzel yanı; sakin, bir bakan ciddiyetinde gelir, bir başlar anlatmaya, millet yerlere yatar. Bizim ustamızdı, Bu alanın birincisiydi" dedi.





Son Güncelleme: 27.05.2012 10:03