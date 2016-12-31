TSK'nın önceki günkü taaruzları sırasında da yine örgütün sözde emirlerden Ebu Hüseyin Tunusi öldürülmüştü.
Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından, El Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında silah mevzisi ve karargah olarak kullanılan 12 binanın imha edildiği açıklanmıştı.
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan, 29 Aralık 2016 tarihinde DEAŞ'ın El Bab'daki Türk birliğine gerçekleştirdiği saldırı sırasında askerlerin gösterdiği üstün başarının anlatıldığı olayın doğru olduğu bildirildi.
DEAŞ'ın bölgedeki askerlere yönelik bomba yüklü araçlar ve ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda, büyük kahramanlık sergileyen askerlerin teröristlere ağır kayıplar verdirdiği yönündeki paylaşımı doğrulayan güvenlik kaynaklarınca, DEAŞ'ın verdiği kayıpların sayı olarak henüz netleşmediği ancak bugüne kadarki en büyük kayıp olabileceği belirtildi.
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