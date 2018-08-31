DEAŞ ve El Kaide listelerinde güncelleme

Bakanlar Kurulunun, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler, kuruluşlar ve organizasyonlar listelerinde değişiklik yapılmasına dair kararının yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine "Myrna Ajijul Mabanza" ve "Abdulpatta Escalon Abubakar" adlı kişiler eklendi.

Bunun yanı sıra aynı listedeki "Ayyub Bashir" isimli kişi ile "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar" listesindeki "Al-Nusrah Front For The People Of The Levant" adlı kuruluşun bilgileri güncellendi.