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DEAŞ Tuzhurmatu'ya saldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin Hıleva köyüne düzenlediği saldırıda biri komutan 5 Peşmergenin yaralandığı, teröristlerin geri püskürtüldüğü bildirildi.

DEAŞ Tuzhurmatu'ya saldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin Hıleva köyüne düzenlediği saldırıda biri komutan 5 Peşmergenin yaralandığı, teröristlerin geri püskürtüldüğü bildirildi.

28 Mayıs 2017 Pazar 13:43
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DEAŞ Tuzhurmatu'ya saldırdı

KERKÜK

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin güneybatısındaki Hıleva köyüne düzenlediği saldırıda biri komutan 5 Peşmergenin yaralandığı, teröristlerin geri püskürtüldüğü bildirildi.

Tuzhurmatu İlçe Kaymakamı Şellal Abdul, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırının Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinde bulunan DEAŞ unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirtti.

Abdul, "Üç yıldan beri Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve bu ilçeye bağlı kasaba ile köylerde bulunan DEAŞ militanlarının düzenlediği saldırıda, Tuzhurmatu bölgesindeki Peşmerge komutanı Abdullah Bor hafif, 4 Peşmerge ise ağır şekilde yaralandı.'' dedi.

DEAŞ saldırısının püskürtüldüğünü kaydeden Tuzhurmatu Kaymakamı, "DEAŞ teröristlerinin Tuzhurmatu ilçesine bağlı olan ve bir askeri havaalanının da bulunduğu Hıleva köyüne düzenlediği saldırı, bölgenin güvenliğini sağlayan Peşmerge güçleri tarafından geri püskürtülmüştür. '' ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşTuzhurmatuSaldırıönce Vatan
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