DEAŞ'ın canlı bomba saldırılarına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gaziantep'te 56 kişinin hayatını kaybettiği düğündeki saldırı ve 3 polisin şehit olmasına neden olan DEAŞ'lı teröristlerce gerçekleştirilen canlı bomba saldırısıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu Savcılığınca hazırlanan 70 sayfalık iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ tarafından Şahinbey ilçesinde 20 Ağustos 2016 tarihinde düğün evine yönelik gerçekleştirilen 40'ı çocuk, 56 kişinin yaşamını yitirdiği 87 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısının planlayıcılarına yönelik 16 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve yakalanacağını anlayan canlı bombanın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi üzerine 3 polisin şehit olduğu 9'u polis 13 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili iddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'daki gar, Suruç, Gaziantep'teki emniyet müdürlüğü ve sokak düğününe yönelik terör saldırıların da aralarında olduğu 18 eylemi gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Canlı bombaya yeleği Cebael giydirmiş

Gaziantep'teki düğün saldırısının ardından örgütün kentteki yapılanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan suça sürüklenen H.N.Ç'nin savcılıktaki ifadesi iddianameye konuldu.

H.N.Ç. düğündeki terör saldırısının ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan dosyadaki bir numaralı sanık Mehmet Şahin Erğan ile örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerinin sorumlusu olan ayrıca ülke genelindeki eylemler için de malzeme temini ve yönlendirmeler yapan Mehmet Kadir Cebael'in evine gittiklerini söyledi.

Görüşme sırasında Cebael'in düğündeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin yaklaşık 1 ay kadar kendi evinde kaldığını, onu hem dini hem de eylem yönünden motive ettiğini ve "Ahmet" adında bir teröristin hazırladığı yeleği olay günü kendi elleriyle giydirdiğini ve taksiye bindirip olay yerine gönderdiğini belirttiğini aktardı.

Saldırgan 20-25 yaşlarında

İddianameye göre, Erğan, Cebael'e bağlı çalıştıklarını ve talimat üzerine kiraladıkları depoya Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat ve Mehmet Karakurt ile farklı tarihlerde mühimmat taşıdıklarını itiraf etti.

Erğan, 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısında kullanılan patlayıcının tutuklu sanıklardan Abdurrahman el-Najjar tarafından Suriye uyruklu "Ebu Yusuf" kod adlı Muhammed Şerif'e teslim edildiğini ve bu kişinin eylemi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ayrıca Erğan, düğündeki patlamadan 1 ay önce açık kimliği tespit edilemeyen "20-25 yaşlarında 170-175 santim boyunda uzun küt saçlı, atletik, Türkçe konuşan" intihar eylemcisini Gazikent Mahallesi'nin girişindeki parkta karşılayarak talimatı üzerine Mehmet Kadir Cebael'in evine götürdüğünü söyledi.

Saldırıda el yapımı patlayıcı kullanılmış

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinin raporuna da değinilen iddianameye göre, düğündeki bombalı saldırıda siyah renkli yelek içerisinde el yapımı, parça ve basınç etkili RDX türevi bomba kullanıldığı belirlendi ancak saldırganın açık kimliği tespit edilemedi.

Savcılık iddianamesinde tutuklu sanıklar Mehmet Şahin Erğan, Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Fadile Cebael, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Abdurrahman el-Najjar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme", "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan 4 ile 60 kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ve 274 ile bin 814 yıla kadar hapis istendi.

Diğer tutuklu sanıklar Enes Karataş ve Yunus Sarı'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bu arada operasyon sırasında vurularak öldürülen Mehmet Kadir Cebael ile yakalanacağını anlayınca üzerindeki bomba düzeneğini patlatan Muhammed Şerif'in yanı sıra düğündeki saldırıda gelinin sosyal medya hesabına tehdit içeren mesaj yazan Mehmet Sıddık Beyhan ve kimliği tespit edilemeyen canlı bomba hakkında, "tasarlayarak adam öldürme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.