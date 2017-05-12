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"DEAŞ ile mücadeleyi en üst düzeyde veren biziz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ile mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren biziz. Türkiye olarak biz içeride ve dışarıda bu işin icraatını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD, YPG olabilir." dedi.

"DEAŞ ile mücadeleyi en üst düzeyde veren biziz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ile mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren biziz. Türkiye olarak biz içeride ve dışarıda bu işin icraatını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD, YPG olabilir." dedi.

12 Mayıs 2017 Cuma 11:51
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"DEAŞ ile mücadeleyi en üst düzeyde veren biziz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti öncesi soruları yanıtladı.

Erdoğan, "DEAŞ ile mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren biziz. Türkiye'den başka DEAŞ ile bu denli mücadele veren var mı? Yok. Hepsi işin lafını yapıyor. Türkiye olarak biz içeride ve dışarıda bu işin icraatını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD, YPG olabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bölgede ne Amerika'ya tehdit var ne Rusya'ya tehdit var, tehdit bize, tehdit o ülkenin kendi insanlarına. Peki tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? Eğer bir iyilik yapacaklarsa şu anda biz, Amerika Birleşik Devletleriyle NATO'da beraberiz. Dolayısıyla NATO'ta ittifak halinde olduğumuz böyle güçlü bir ülke, herhalde güçlü bir ortağıyla bu bölgede çok daha farklı adımları bizimle atmalı. Asla biz terör örgütünü Amerika'nın yanına veya Amerika'yı terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz. Bunu doğru da bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

'Trump'la yapacağımız görüşme nokta mesabesinde olacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Şu anda Amerika hala bir geçiş sürecini yapıyor. Bu geçiş sürecini yaşaması sebebiyle de bizim burada çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamız gerekir. Bizim bütün temennimiz, şu anda ABD'den, daha önceden gelen bazı işlemler var. İşte bunlar YPG'ye verilen silah destekleri. Bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor. Bu tabii bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabii bunların olmasını arzu etmeyiz, bunları ifade edeceğiz, bunları görüşeceğiz."

 Erdoğan, "Bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Oralarda bazı ön görüşmeleri yetkililerle yaptılar. Heyetimiz döndü. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır. Bu bakımdan önemli." diye konuştu.

'ABD, FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ elebaşı Gülen'in iade süreci hakkında, "Ben Sayın Trump'la bunları etraflıca tabii ki görüşeceğim. Burada da yine hazırladığımız bazı bilgi, belgeler var. Onları da kendilerine takdim edeceğiz. Fakat Sayın Trump'ın burada iradesini tabii çok önemsiyorum. O işi sonuna kadar kovalayacağız. Bana göre Amerika Birleşik Devletleri, FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli." dedi.

'Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne Brüksel Belediyesini ziyarete gidiyorum ne de bu noktada Brüksel'deki Belçika yetkililerini ziyarete gidiyorum. Ben, NATO'daki yapılacak bir zirveye gidiyorum. Olay budur. Gücü şuna yetiyorsa 'Ben, NATO zirvesine de Erdoğan'ı sokmam' diyorsa, buna gücü Belçika yetkililerinin yetiyorsa, çıksınlar bunu açıklasınlar. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile saat 11.00'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer yetkililer uğurladı uğurladı. 

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÇin ZiyaretiPKKDeaş
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