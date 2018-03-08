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DEAŞ hazırladı YPG patlattı

El Bab ve Cerablus'ta dün ve önceki gün bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda kullanılan düzeneklerin, DEAŞ'lı bombacı E.B.T. tarafından hazırlanarak YPG/PKK terör örgütüne teslim edildiği belirlendi.

DEAŞ hazırladı YPG patlattı

El Bab ve Cerablus'ta dün ve önceki gün bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda kullanılan düzeneklerin, DEAŞ'lı bombacı E.B.T. tarafından hazırlanarak YPG/PKK terör örgütüne teslim edildiği belirlendi.

08 Mart 2018 Perşembe 15:40
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DEAŞ hazırladı YPG patlattı

ANKARA - El Bab ve Cerablus'ta dün ve önceki gün bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda kullanılan düzeneklerin, DEAŞ'lı bombacı E.B.T. tarafından hazırlanarak YPG/PKK terör örgütüne teslim edildiği belirlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Bab ilçe merkezindeki Güvenlik Komutanlığının yanındaki PTT binası önünde park halinde bulunan bomba yüklü aracın 6 Mart'ta uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 5 kişi yaralanmış, Cerablus ilçesinde ise yol kontrol noktasına dün bombalı araçla düzenlenen saldırıda aralarında birer ÖSO mensubu ve yerel polis memurunun bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Söz konusu eylemlerde kullanılan düzeneklerin, Afrin bölgesinde DEAŞ terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bombacı E.B.T. tarafından hazırlandığı ve saldırılarda kullanılması için bu kişi tarafından YPG/PKK terör örgütüne teslim edildiği belirlendi.

DEAŞ terör örgütü mensubu E.B.T'nin, YPG/PKK'nın elinde bulunan hapishaneden bomba düzeneği hazırlaması karşılığında serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bomba yüklü araçlarla yapılan iki saldırı, YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.

İki örgüt arasındaki kirli ittifak örnekleri

Bölgede daha önce yaşanan bazı olaylar da YPG/PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli ittifakı ortaya koymuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan El Bab'a canlı bomba gönderdiğine ilişkin bilgiler yer almıştı.

Önceki günlerde YPG saflarında ÖSO'ya karşı savaşırken Afrin'e 10 kilometre mesafedeki Şiran kentinde esir alınan DEAŞ'lı 5 terörist de TSK ve ÖSO'ya karşı savaşmaları şartıyla YPG/PKK tarafından serbest bırakıldıklarını anlatmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşYPG
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