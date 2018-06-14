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DEAŞ'a MİT destekli operasyon

İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

DEAŞ'a MİT destekli operasyon

İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

14 Haziran 2018 Perşembe 11:53
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DEAŞ'a MİT destekli operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ üyeleriyle irtibatlı bazı kişilerin, örgütün propagandasını yaparak eleman kazandırdığı, finansal destek sağladığı bilgisi üzerine tespit edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah Menemen, Bornova, Buca ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıDeaşMİT
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