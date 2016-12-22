Diyarbakır

'da düzenlenen terör operasyonunda

DBP

'li merkez

Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın

ve merkez

Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu

, gözaltına alındı .

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon yapıldı.

"Terör örgütüne üye olmak", "terör propagandası yapmak" suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan DBP'li merkez Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Aydın ve merkez Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Kurbanoğlu evlerinde gözaltına alındı.

Aydın ve Kurbanoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yadan polis ekiplerince iki belediye binasında arama yapıldığı öğrenildi.

AA