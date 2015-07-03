Davutoğlu Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açtı

KONYA - Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuklu Belediyesinin Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi'nin açılış töreninde, Konya'ya güzel bir renk katacak projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eserin yapımında emeğini geçenleri tebrik eden Davutoğlu, projenin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konya'yı medeniyetlerin ve maneviyatın başkenti olarak nitelendiren Başbakan Davutoğlu, kentin mimari eserlerini olduğu kadar güzel tabiatını da korumakla görevli olduklarını belirtti.

Konya'nın sanayisinin, tarımının, ulaşımının en iyi şekilde gelişmesi için gerekli adımları atıklarını vurgulayan Davutoğlu, bu kapsamda gerçekleştirilen projelerden örnekler verdi. Davutoğlu, kentin estetiğini, tabiatını korumak için de ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi'nin bu anlamda güzel bir eser olduğunu kaydetti.

Kelebekler Vadisi projesi kapsamında yapılanlara ilişkin bilgi veren Başbakan Davutoğlu, projeyle 10 bin ağaç, 600 bin mevsimlik çiçek, 100 bin gül ve 2 milyon lalenin toprakla buluştuğuna dikkati çekti.

"Gül gibi insanların" diyarı olarak nitelendirdiği Konya'nın Kelebekler Vadisi ile güller, ağaçlar ve yeşillikler diyarı da olacağını ifade eden Davutoğlu, "Tropikal Kelebek Bahçesi, Avrupa'da birinci. Türkiye'de de Kelebekler Vadisi kendi alanında en geniş alana sahip olan bahçelerden biri olacak" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve diğer yetkililerle kurdele keserek Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebek Vadisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kurdeleyi kesmeden önce vatandaşlara tekrar hitap eden Davutoğlu, Tropikal Kelebek Bahçesi'nin bir ay süreyle ücretsiz ziyaret edilebileceğini açıkladı. Açılışın ardından Davutoğlu, beraberindekilerle Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi.