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Davut Güloğlu ifade verdi

Şarkıcı Davut Güloğlu, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada ifade verdi.

Davut Güloğlu ifade verdi

Şarkıcı Davut Güloğlu, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada ifade verdi.

07 Ekim 2016 Cuma 14:11
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Davut Güloğlu ifade verdi

 Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına avukatıyla birlikte gelen şarkıcı Şarkıcı Davut Güloğlu, açılan soruşturma kapsamında, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 

Güloğlu'nun, savcılıktaki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, sözlerinin doğru olduğunu ancak hakaret etmediğini söylediği belirtildi. Güloğlu, "Yenikapı mitinginde bir gazeteci bana Sıla'nın demokrasi mitingine şov dediğini ve katılmayacağını sordu. Ben de bu açıklama ile ilgili eleştirimi yaptım. Vatanını sevip hizmet edenlerin burada olduğunu aksi düşünenlerin ise istedikleri yere gidebileceklerini söyledim. Devamında kısa bir duraklamadan sonra 'Vatanına hizmet etmeyen... olsun gitsin' dedim. Ancak bunu vatan hainlerine karşı söyledim. O son cümleyi doğrudan şikayetçiyi kastederek söylemedim'' dediği öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos'ta düzenlenen Yenikapı mitingine katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" demişti.

Şarkıcı Sıla'nın bu sözleri de şarkıcı Davut Güloğlu'na sorulmuştu. Şarkıcı Davut Güloğlu'nun kendisine yönelik sözleri nedeniyle geçen hafta savcılığa başvuran Sıla Gençoğlu, Güloğlu'ndan şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, şikayetçi Sıla Gençoğlu da ifade vermişti.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 14:12
Anahtar Kelimeler:
ÇağlayanDavut GüloğluSılaSıla Gençoğluİstanbul
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