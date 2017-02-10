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David Avrin İstanbul’da

Dünyaca ünlü motivasyon konuşmacısı DAVİD AVRİN, 10 Mayıs 2017’de İstanbul Cevahir Hotel’de girişimciler ve pazarlama sektörü liderleri ile bir araya geliyor

David Avrin İstanbul’da

Dünyaca ünlü motivasyon konuşmacısı DAVİD AVRİN, 10 Mayıs 2017’de İstanbul Cevahir Hotel’de girişimciler ve pazarlama sektörü liderleri ile bir araya geliyor

10 Şubat 2017 Cuma 15:47
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David Avrin İstanbul’da

10 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Cevahir Hotel’de Smart Future ve Türkiye partneri olan Four4event iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Konferansı, dünyaca ünlü Motivasyon Konuşmacısı ve Görünürlük Koçu David Avrin’i konuşmacı olarak ağırlıyor.

David Avrin, 2016 yılına kadar 70'in üzerinde etkinlik ile, Singapur, Bangkok, Toronto, Monte Carlo, Melbourne, Londra, Barcelona ve Dubai, Sri Lanka gibi ülkelerde 100.000’in üzerinde iş dünyası liderine hitap etmiştir.  David Avrin, Türkiye’de bir araya geleceği 500’ün üzerinde iş dünyası liderine;

  1. Seçimlerin Küresel Patlaması
  2. Rekabet Avantajlarınızı Oluşturun ve İletin
  3. Görünürlüğünüzü Artırmak ve Küresel Satışlarınızı İlerletmek İçin Zorlu Pazara Giriş Stratejilerini Keşfetme

Konularını kapsayan etkili bir sunum gerçekleştirecektir.

“Büyük Düşün, Pazarını Küresel Olarak Genişlet” başlığı ile 10 Mayıs 2017‘de İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte, Türkiye ve bölge ülkelerdeki saygın şirketlerden yaklaşık 500 iş adamı, güncel iş stratejilerine ve tekniklerine ulaşmak için bir araya geliyor.

Konferansta Ceo’lar, işletme sahipleri, girişimciler, satış uzmanları ve dernekleri bir araya gelecek olup; sektörel diyaloglar, ikili ya da çok taraflı iş imkânları oluşması için güvenilir bir zemin oluşturulacaktır.

Eğer siz de dünyanın en iyi 10 konuşmacısından birinin, işinizi nasıl uluslararası olarak genişletebilirsiniz konulu konuşmasını dinlemek isterseniz, bugün bize katılın.

2017 Türkiye Konferans’ta yerinizi ayırtmak ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için;

http://www.smartfuture.com.tr/

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cevahir HotelFour4eventDavid AvrinMotivasyonGörünürlük Koçu
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