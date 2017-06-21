Darp şüphelisi cezaevinde çıktı

Alınan bilgiye göre, Ercan K. hakkında, üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı (21) geçen hafta Çarşamba günü Pendik- Aydos hattında bir minibüste şort giydiği için darp ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Sağlam'ın suç duyurusunda bulunmasıyla ifadesi alınıp serbest bırakılan Ercan K. için başsavcılık tarafından yeniden yakalama kararı verilirken, saldırganın 18 Haziran Pazar günü Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan yakalanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Saldırganın ayrıca uyuşturucu kullanmaktan da kaydı olduğu öğrenildi.