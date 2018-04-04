Dargeçit ve Ömerli kaymakamlıklarına atama

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamlarının yerine yenileri atandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz'ın yerine Erzurum'un Uzundere Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ın yerine Gaziantep'in Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu atandı.

Korkmaz ve Yeşiltaş'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.